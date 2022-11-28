Москва, 28 ноября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Россия готова восстановить диалог с США по Сирии. Об этом спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил в интервью ТАСС.

Sana.sy Александр Лаврентьев (слева) и Башар Асад (справа)

По его словам, все контакты между странами были приостановлены по инициативе США, в том числе и диалог по Сирии.

«Мы считаем, что это неправильно, и готовы восстановить [диалог], но только в том случае, если будет продемонстрирована готовность со стороны Соединенных Штатов», — заявил Александр Лаврентьев, добавив, что перспективы контактов по Сирии пока не просматриваются.

По словам спецпредставителя РФ по сирийскому урегулированию, в США есть «адекватные люди, которые могут слушать и принимать нормальные, выверенные решения» в интересах не только Вашингтона, но и Москвы.

Напомним, запланированное на конец ноября ― начало декабря заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США в анонсированные ранее сроки не состоится.

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