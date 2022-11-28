Москва, 28 ноября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Запланированное на конец ноября ― начало декабря заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США в анонсированные ранее сроки не состоится. Об этом 28 ноября сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Мероприятие переносится на более поздний срок», ― указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Более детальной информации в министерстве не представили.

Напомним, заседание российско-американской комиссии по ДСНВ должно было состояться в Каире с 29 ноября по 6 декабря.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила, что Вашингтон ждёт возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. По её словам, встреча двусторонней консультативной комиссии, в рамках которой стороны обсуждают вопросы, связанные с имплементацией действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пройдет в ближайшее время.

Она подчеркнула, что президент США Джо Байден очень ясно обозначил свою приверженность ведению переговоров с целью сохранения структуры контроля над вооружениями после истечения срока действия ДСНВ в 2026 году.

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