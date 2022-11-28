Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Киев,
28 ноября 2022, 19:08 — REGNUM В Кировоградской и Николаевской областях на территории Украины 28 ноября объявлена воздушна тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой информации режима Зеленского.
б. УССР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Уточняется, что тревога объявлена, в 18:45 мск. Также сообщается о воздушной тревоге в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.
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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее воздушная тревога была объявлена в четырёх регионах Украины. По данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского режима, речь идёт о Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.
Также предупреждение объявлено в оккупированной Киевом части Запорожской области.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.