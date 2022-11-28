Киев, 28 ноября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В Кировоградской и Николаевской областях на территории Украины 28 ноября объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой информации режима Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM б. УССР

Уточняется, что тревога объявлена в 18:45 мск. Также сообщается о воздушной тревоге в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее воздушная тревога была объявлена в четырёх регионах Украины. По данным онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского режима, речь идёт о Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Также предупреждение объявлено в оккупированной Киевом части Запорожской области.

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