Канцлер Австрии рассказал о проблемах австрийских компаний из-за антироссийских санкций

Вена, , 19:13 — REGNUM Австрийские компании ощущают на себе последствия антироссийских санкций, так как они много инвестировали в Россию. Об этом, как передает телеканал OE24, сообщил 28 ноября канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

Он отметил, что австрийский бизнес и промышленность опасались дефицита газа, однако всё равно поддержали санкции против России.

ЕС годами полагался на недорогие поставки из России, так как глобальная экономика «рассчитана на создание зависимостей», заявил Нехаммер.

Напомним, ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер не исключила, что зимой в стране может создаться критическая ситуация в сфере энергообеспечения. Как пояснила министр, сложности в энергетической сфере связаны с остановкой АЭС во Франции и дефицитом газа для выработки электроэнергии.