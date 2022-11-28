МИД РФ отреагировало на возобновление диалога правительства Венесуэлы с оппозицией

Каракас, , 19:03 — REGNUM Россия приветствует возобновление диалога правительства Венесуэлы с оппозицией. Об этом 28 ноября говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Россия — Венесуэла Mil.ru

«Приветствуем возобновление 26 ноября в Мехико переговорного процесса между правительством Венесуэлы и оппозиционной унитарной платформой при посредничестве Норвегии. Заседание диалогового механизма прошло в присутствии министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда, представителей России и Нидерландов как стран сопровождения», — цитирует Марию Захарову издание ТАСС.

Также Захарова отметила, что настало время отмены односторонних ограничений в отношении Каракаса.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро до конца года может посетить Россию. У главы Боливарианской Республики есть соответствующее приглашение.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол России заявил, что Мадуро официально приглашён в Москву