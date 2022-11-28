Осло, 28 ноября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Президент Сербии Александар Вучич ситуацию в Косове и Метохии назвал очень сложной, отметив, что она «буквально кипит», сообщает портал b92.

Predsednik.rs Александр Вучич

Президент Сербии обсудил важные вопросы с королем Норвегии и премьер-министром. Глава государства во время визита также рассказал о ситуации в Косово и Метохии.

«Ситуация на севере, что касается сербского народа, буквально кипит… Сербы сыты по горло. Все сыты по горло. Над ними издеваются, мучают их», — заявил президент Сербии.

«Я беспокоюсь о стране, я не беспокоюсь о себе. Наше дело — сражаться и защищать нашу землю», — добавил президент Сербии.

Напомним, в начале ноября сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Это произошло после того, как власти Косова приняли решение штрафовать всех, кто не сменил сербские регистрационные знаки на косовские.