Москва, 28 ноября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Проблемы с кредитными каникулами для мобилизованных связаны с отладкой федеральной государственной информационной системы (СМЭВ) ФНС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Government.ru Владимир Васильев

«Некоторые заемщики в октябре и начале ноября столкнулись с отказами банков в предоставлении им кредитных каникул, что было связано с технической отладкой федеральной государственной информационной системы (СМЭВ) ФНС, благодаря которой банки дистанционно подтверждают статус участников СВО», — сказал Васильев.

По его словам, «сегодня, по данным Банка России, система работает бесперебойно, мобилизованные и добровольцы оформляют кредитные каникулы в штатном режиме».

При этом парламентарий заверил, что депутаты «продолжат следить за соблюдением прав мобилизованных, добровольцев и их семей».

Кредитные организации России позволяют себе отказывать заёмщикам, мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса, в предоставлении каникул по выплатам либо допускают ошибки. На форум Banki.ru поступило более десяти жалоб на то, что соответствующие меры поддержки по факту не реализуются, пишут СМИ.