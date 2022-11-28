Додон: власти Молдавии затянули с обеспечением независимости энергетики страны от Украины

Кишинёв, , 18:54 — REGNUM Власти Молдавии давно должны были обеспечить независимость национальной энергетики от Украины, чтобы избежать блэкаутов. Об этом 28 ноября заявил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал отключение света, которые уже были дважды после воздушных ударов по объектам инфраструктуры киевского режима.

«Почему до сих пор ничего не было сделано для того, чтобы мы не зависели от Одессы? Ведь сейчас, если отключается свет в Одессе, его нет и у нас. Нужно срочно найти техническое решение», — сказал Додон.

Он также отказался осуждать спецоперацию России. Политик заявил, что Молдавия должна сохранять дружеские отношения и Москвой, и с Киевом.

Напомним, 15 и 23 ноября в Молдавии на несколько часов отключалась подача электроэнергии. Это происходило после атак ВС России на объекты украинской инфраструктуры. Блэкауты в Молдавии начались после того, как в стране стали импортировать электроэнергию из Румынии вместо Приднестровья.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон заявил, что Газпром совершил «дружеский жест» в отношении Молдавии