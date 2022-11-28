Кишинёв, 28 ноября, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Власти Молдавии давно должны были обеспечить независимость национальной энергетики от Украины, чтобы избежать блэкаутов. Об этом 28 ноября заявил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Он прокомментировал отключения света, которые уже были дважды после воздушных ударов по объектам инфраструктуры киевского режима.

«Почему до сих пор ничего не было сделано для того, чтобы мы не зависели от Одессы? Ведь сейчас, если отключается свет в Одессе, его нет и у нас. Нужно срочно найти техническое решение», — сказал Додон.

Он также отказался осуждать спецоперацию России. Политик заявил, что Молдавия должна сохранять дружеские отношения и Москвой, и с Киевом.

Напомним, 15 и 23 ноября в Молдавии на несколько часов отключалась подача электроэнергии. Это происходило после атак ВС России на объекты украинской инфраструктуры. Блэкауты в Молдавии начались после того, как в стране стали импортировать электроэнергию из Румынии вместо Приднестровья.