Донецк, , 18:48 — REGNUM Киевские боевики обстреляли административный центр Донецкой Народной Республики. Об этом 28 ноября сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстрел со стороны киевских боевиков был зарегистрирован в 18:25 мск 28 ноября и произведен по направлению Ворошиловского и Киевского районов Донецка. Всего выпущено 6 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Информация о возможных пострадавших или разрушениях городской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле ряда населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая столицу региона.

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