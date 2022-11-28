Донецк, 28 ноября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли административный центр Донецкой Народной Республики. Об этом 28 ноября сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрел со стороны киевских боевиков был зарегистрирован в 18:25 мск 28 ноября и произведен по направлению Ворошиловского и Киевского районов Донецка. Всего выпущено 6 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Информация о возможных пострадавших или разрушениях городской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле ряда населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая столицу региона.