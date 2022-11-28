Москва, 28 ноября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил готовность рассматривать вопрос участия в трехстороннем союзе России, Казахстана и Узбекистана. Этот вопрос необходимо изучать и анализировать, чтобы вникнуть в тему, заявил Токаев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, инициатива создания такой коалиции исходит от президента РФ Владимира Путина. О ней он сообщил в ходе состоявшихся в Москве 28 ноября переговоров.

«Сегодня говорил Владимир Владимирович о том, что нам нужно создать некий трёхсторонний союз и он собирается позвонить президенту Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему, во всяком случае мне… с тем, чтобы прийти к искомым результатам и соглашениям. В принципе, мы готовы к этому. Почему бы нет», — приводит слова Токаева РИА Новости.