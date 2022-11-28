Москва, 28 ноября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Mil.ru Пуск ракеты с космодрома Плесецк

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«С государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчётами космических войск ВКС проведён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», ― сообщили в министерстве.

Уточняется, что пуск состоялся 28 ноября в 18:17 мск.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Воздушно-космические силы (ВКС) России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Ракета вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России.

В октябре запущенная в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области, ракета-носитель лёгкого класса «Союз-2.1в» вывела на орбиту Земли два аппарата, которым были присвоены порядковые номера «Космос-2561» и «Космос-2562.