Сенатор Башкин предложил на законодательном уровне сделать честной рекламу кредитов

Москва, , 18:44 — REGNUM Люди со сниженными финансовыми возможностями берут кредиты, в частности, из-за недобросовестной рекламы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом заявил сенатор Александр Башкин в ходе заседания рабочей группы в Совфеде по законодательному обеспечению развития национальной системы защиты прав потребителя.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Ведь посмотрите, как она выглядит, особенно телевизионная реклама. Счастливый пенсионер идет по улице, ему валятся сверху деньги. Банки ему раздают деньги, он приобретает все, на что у него глаз попадет и нигде ни краем, даже мелкий шрифт не говорит, что эти деньги назад не просто отберут, выколотят. В дребезги выколотят», — сказал сенатор.

Он предложил решить проблему на законодательном уровне, внеся поправки в законы о рекламе или банковской деятельности.

«Каким-то образом нужно ввести законодательное ограничение для рекламы, сделав ее порядочной, честной и правильной. То есть чтобы люди, которые берут кредит, особенно люди, которые не относятся к финансово грамотной категории понимали, что деньги им не раздают и не отдают. Деньги им продают, причем за довольно высокую цену, которую впоследствии придется заплатить», — добавил Башкин.

Читайте также: В Госдуме предложили бороться с финансовыми «вампирами» колом и пулей