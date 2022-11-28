Москва, 28 ноября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Люди со сниженными финансовыми возможностями берут кредиты, в частности, из-за недобросовестной рекламы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом заявил сенатор Александр Башкин в ходе заседания рабочей группы в Совфеде по законодательному обеспечению развития национальной системы защиты прав потребителя.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Ведь посмотрите, как она выглядит, особенно телевизионная реклама. Счастливый пенсионер идет по улице, ему валятся сверху деньги. Банки ему раздают деньги, он приобретает всё, на что у него глаз попадет, и нигде ни краем, даже мелкий шрифт не говорит, что эти деньги назад не просто отберут, выколотят. В дребезги выколотят», — сказал сенатор.

Он предложил решить проблему на законодательном уровне, внеся поправки в законы о рекламе или банковской деятельности.

«Каким-то образом нужно ввести законодательное ограничение для рекламы, сделав ее порядочной, честной и правильной. То есть чтобы люди, которые берут кредит, особенно люди, которые не относятся к финансово грамотной категории, понимали, что деньги им не раздают и не отдают. Деньги им продают, причем за довольно высокую цену, которую впоследствии придется заплатить», — добавил Башкин.

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