Газпром имел право прекратить поставки газа Молдавии, но не стал делать этого — Додон

Кишинёв, , 18:43 — REGNUM Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон считает, что Кишинёву нужно сохранять дружеские отношения со всеми государствами. Об этом политик заявил 28 ноября журналистам.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что «Газпром», имея повод, не отключает нас от газа, — это тоже дружественный жест по отношению к Молдавии», — сказал Додон.

Он добавил, что Россия является стратегическим партнёром Молдавии и не раз демонстрировала дружеское отношение к молдавскому народу. Позиция Газпрома является тому подтверждением.

Напомним, на прошлой неделе в Газпроме сообщили, что часть газа, направляемая в Молдавию и Приднестровье через Украину, не доходит до молдавской территории. В компании пригрозили сократить поставки на размер дисбаланса. В Молдавии заявили, что складируют невостребованный газ на украинской территории. 28 ноября Газпром сообщил, что деньги за «осевший» на Украине газ были получены, поставки продолжатся в том же объёме.

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