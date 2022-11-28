Ровно, Украина, 28 ноября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Центр города Ровно на западе Украины остался без света. Об этом 28 ноября сообщил в своём телеграм-канале ровненский мэр Александр Третяк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тьма

С утра Третяк написал несколько постов по поводу того, какие троллейбусные маршруты в городе продолжают действовать, а какие нет. Позже он сообщил, что центр Ровно обесточен.

«Движение троллейбусов приостановлено, ждём восстановления электроснабжения», — заявил Третяк.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд украинских населённых пунктов остался без электричества после массированного ракетного удара ВС РФ, нанесённого 23 ноября.