Токаев заявил о необходимости переговоров по ряду вопросов между Россией и Казахстаном

Москва, , 18:27 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не видит поводов драматизировать ситуацию по ряду вопросов между Россией и Казахстаном. Они требуют переговоров и согласований. Среди этих вопросов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в частности, он назвал газовый.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но мы не драматизируем», — заявил Токаев.

Он также подтвердил, что то же самое сказал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Токаева, по этим рабочим вопросам стороны достигнут «соответствующих договоренностей».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Москве состоялась встреча президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой были обсуждены важные вопросы российско-казахского сотрудничества.

Ранее, в сентябре 2022 года на встрече с общественностью Токаев заявил, что Казахстан в отношениях с Россией будет придерживаться сбалансированной политики, на международных площадках страна займет нейтральную позицию. Напомним, ранее президент Казахстана отказался признавать воссоединение Крыма с Россией.

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