Токаев видит необходимость переговоров между Россией и Казахстаном
Токаев заявил о необходимости переговоров по ряду вопросов между Россией и Казахстаном
Москва, 28 ноября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не видит поводов драматизировать ситуацию по ряду вопросов между Россией и Казахстаном. Они требуют переговоров и согласований. Среди этих вопросов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в частности, он назвал газовый.
Он также подтвердил, что то же самое сказал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Токаева, по этим рабочим вопросам стороны достигнут «соответствующих договоренностей».
Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Москве состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой были обсуждены важные вопросы российско-казахского сотрудничества.
Ранее, в сентябре 2022 года, на встрече с общественностью Токаев заявил, что Казахстан в отношениях с Россией будет придерживаться сбалансированной политики, на международных площадках страна займет нейтральную позицию. Напомним, ранее президент Казахстана отказался признавать воссоединение Крыма с Россией.