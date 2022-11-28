Луганск, 28 ноября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Власти Луганской Народной Республики намерены встретить 2023 год с минимальными затратами на торжества и украшения. При этом поздравления и подарки получат в первую очередь дети военнослужащих, а сэкономленные средства будут направлены на поддержку армии. Об этом сообщил 28 ноября глава ЛНР Леонид Пасечник.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

«Подчеркнул, что затраты на их проведение должны быть минимальными. <…> Предлагаю отказаться от дорогостоящих торжеств и корпоративов, отправив средства на поддержку нашей армии. Это будет более уместно. Призываю к этому каждого!» — написал Пасечник в своем телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что при минимуме выделяемых средств праздник все-таки состоится: это касается и новогодних ёлок на площадях, и утренников для детей. Больше всего внимания власти должны уделить семьям участников спецоперации и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Новый год в Луганской Народной Республике состоится! Мы это заслужили», — заявил Пасечник.