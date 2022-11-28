На территорию Великобритании надвигается холодный фронт из России

Лондон, , 18:17 — REGNUM На Великобританию с территории России надвигается холодный фронт, который приведёт к сильному снегопаду, сообщает Daily Star.

Снегопад geralt

В статье холодный фронт назвали «зверем с Востока» и призвали жителей Великобритании начать доставать пальто, прежде чем придёт зима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Ведомство призвало жителей избегать прибрежную зону, не приближаться к пирсам.

Читайте также: В Крыму из-за дождей объявили штормовое предупреждение