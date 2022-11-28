Лондон, 28 ноября 2022, 18:17 — REGNUM На Великобританию с территории России надвигается холодный фронт, который приведёт к сильному снегопаду, сообщает Daily Star.
В статье холодный фронт назвали «зверем с Востока» и призвали жителей Великобритании начать доставать пальто, прежде чем придёт зима.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Ведомство призвало жителей избегать прибрежную зону, не приближаться к пирсам.
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