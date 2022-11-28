В Госдуме ответили на жалобы по кредитным каникулам для мобилизованных
Депутат Госдумы считает, что отказ в оформлении кредитных каникул не носит массового характера
Москва, 28 ноября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Центробанк РФ направлял банкам информационное письмо, в котором пояснял применение закона о кредитных каникулах для мобилизованных граждан, пояснил зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов (ЛДПР).
Как сообщало ранее ИА REGNUM, кредитные организации России позволяют себе отказывать заёмщикам, мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса, в предоставлении каникул по выплатам либо допускают ошибки. Жалобы на поведение представителей банков стали активно поступать в ноябре. Люди также сообщают, что решения по корректировке графика платежей могут приниматься с опозданием и начислением пеней, пишет «Коммерсантъ».
По словам Свистунова, несмотря на кратчайшие сроки, которые потребовались для разработки закона, механизм функционирования процедуры был комплексно проработан не только с юристами в области финансов, но и с самими представителями банков.
«Поэтому тезис о том, что банкиры массово отказывают в оформлении кредитных каникул по причине своей плохой осведомленности о принципах функционирования закона — не является состоятельным. Причем несостоятельность его заключается как в самой фабуле, так и в конкретных деталях. О какой массовости может идти речь, если за весь срок функционирования данной программы, на всей территории РФ было зарегистрировано несколько десятков случаев, когда у заявителей возникали те или иные сложности с получением кредитных каникул. Каждый из этих случаев был рассмотрен ЦБ РФ в индивидуальном порядке и проблемы были решены», — отметил Свистунов в своем телеграм-канале.
Депутат добавил, что изначально закон был сформулирован таким образом, чтобы быть максимально удобным для мобилизованных граждан и их семей.