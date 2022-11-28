Москва, 28 ноября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Центробанк РФ направлял банкам информационное письмо, в котором пояснял применение закона о кредитных каникулах для мобилизованных граждан, пояснил зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кредитные организации России позволяют себе отказывать заёмщикам, мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса, в предоставлении каникул по выплатам либо допускают ошибки. Жалобы на поведение представителей банков стали активно поступать в ноябре. Люди также сообщают, что решения по корректировке графика платежей могут приниматься с опозданием и начислением пеней, пишет «Коммерсантъ».

По словам Свистунова, несмотря на кратчайшие сроки, которые потребовались для разработки закона, механизм функционирования процедуры был комплексно проработан не только с юристами в области финансов, но и с самими представителями банков.

«Поэтому тезис о том, что банкиры массово отказывают в оформлении кредитных каникул по причине своей плохой осведомленности о принципах функционирования закона — не является состоятельным. Причем несостоятельность его заключается как в самой фабуле, так и в конкретных деталях. О какой массовости может идти речь, если за весь срок функционирования данной программы, на всей территории РФ было зарегистрировано несколько десятков случаев, когда у заявителей возникали те или иные сложности с получением кредитных каникул. Каждый из этих случаев был рассмотрен ЦБ РФ в индивидуальном порядке и проблемы были решены», — отметил Свистунов в своем телеграм-канале.

Депутат добавил, что изначально закон был сформулирован таким образом, чтобы быть максимально удобным для мобилизованных граждан и их семей.