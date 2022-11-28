Киев, , 18:09 — REGNUM Премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль сообщил в своём телеграм-канале, что обсудил вопросы военной и финансовой помощи с руководством семи стран — Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы и Эстонии.

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По словам Шмыгаля, основное внимание в ходе переговоров было уделено финансам, санкциям и поставкам оружия. Он также поблагодарил представителей вышеозначенных стран за предоставленное энергетическое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сообщил, что Стокгольм передал Киеву трансформаторы и генераторы на сумму более $9,5 млрд и объёмом более 180 т. Он обещал и дальше помогать киевскому режиму.

Напомним, Денис Шмыгаль 26 ноября совместно со своими польским и латвийским коллегами Матеушем Моравецким и Ингридой Шимоните подписал заявление о «необходимости увеличения финансирования» Киева, а также активизации обсуждения темы вступления страны в НАТО и ЕС.

Также напомним, что очередной ракетный удар по инфраструктуре киевского режима был нанесён ВС РФ 23 ноября, что привело к серьёзным проблемам с энергоснабжением на подконтрольной киеву территории. Сегодня пресс-служба энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщила, что в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии. «Делаем все возможное, чтобы давать свет каждому клиенту по два-три часа дважды в сутки», — отметили в ДТЭК.