Москва, 28 ноября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Преследовать граждан России за запуск беспилотных летательных аппаратов недопустимо. Об этом в Министерстве иностранных дел России было заявлено послу Норвегии Роберту Квиле.

Hakon07 Флаг Норвегии

В МИД России пояснили, что норвежский дипломат был вызван в российское внешнеполитическое ведомство в связи с арестами в последние месяцы и судебными процессами в отношении российских граждан, которых в Норвегии обвиняют в незаконном использовании дронов.

«Отметили, что приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия», ― подчёркивается в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства 28 ноября.

В министерстве призвали норвежские власти «отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности». В заявлении указано, что подобная практика недопустима.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько месяцев в Норвегии были задержаны семеро российских граждан по подозрению в управлении беспилотным летательным аппаратом. После этого премьер-министр страны Йонас Гар Стёре предупредил, что его страна примет меры против иностранных спецслужб, которые запускают беспилотники над важнейшими объектами инфраструктуры, включая нефтяные вышки и аэропорты.

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