Киншаса, 28 ноября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди пытались отравить цианидом, сообщает Politico.

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди

В канцелярию главы государства в городе Киншаса 12 ноября доставили письмо на имя президента. Служба безопасности обнаружила на конверте дыры и отправила письмо на экспертизу. Эксперты, изучив конверт, обнаружили следы одного из соединений цианида.

Сообщается, что письмо было отправлено одной из международных организаций во Франции. Для разъяснения ситуации МИД Конго вызвал французского посла.