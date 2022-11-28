В Белоруссии направили в суд дело в отношении ряда представителей центра «Весна»

Минск, , 17:58 — REGNUM Дело против представителей незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» направлено в суд Генеральной прокуратурой республики. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба белорусской Генпрокуратуры.

В суде Acdixon

«Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению представителей незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Беляцкого, Стефановича, Лабковича, Соловьева в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228 (контрабанда, совершенная организованной группой) и частью 2 статьи 342 (подготовка лиц к участию в действиях, грубо нарушающих общественный порядок» уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по версии надзорного ведомства республики, обвиняемыми, которые действовали в составе организованной группы и с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года, под условием использования на территории Белоруссии для незаконной деятельности и финансирования правозащитного центра «Весна» и иных организаций обналичили поступившие от различных структур и фондов на банковские счета контролируемой ими иностранной организации деньги.

«Затем с помощью иных лиц, действуя с единым умыслом, обеспечили незаконное перемещение обналиченных на территории Литовской Республики наличных средств в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза в общей сумме не менее 201 тысячи евро и 54 тысяч долларов путем их поэтапного перемещения через границу без декларирования», — уточняется в сообщении.

Кроме того, добавляется, что обвиняемые умышленно вели подготовку граждан для участия в групповых действиях по грубому нарушению общественного порядка, а также финансировали и материально обеспечивали такие акций под видом правозащитной и благотворительной деятельности в период с мая 2020 года по 14 июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 28 ноября посетил посольство Белоруссии, чтобы почтить память белорусского министра иностранных дел Владимира Макея.