Дмитров , Московская область, 28 ноября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Дмитрове произошел пожар в торговом центре «Альбатрос». Об этом 28 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Главного управления МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В 16:26 поступило сообщение о пожаре в ТЦ «Альбатрос», горение на третьем этаже, в сауне. В 16:40 прошла полная эвакуация, пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение ГУ МЧС РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании склада в торговом комплексе в центре Омска. К ликвидации пожара на улице Березовского были привлечены более 120 пожарных.