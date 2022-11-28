Вена, 28 ноября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Министр по защите климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер не решает проблемы, возникшие в стране из-за забастовки железнодорожников, и должна уйти в отставку. Об этом заявил депутат парламента страны Кристиан Хафенекер от Австрийской партии свободы (АПС), сообщает 28 ноября пресс-служба АПС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

Он отметил, что партия «Зелёных», которую представляет в правительстве Гевесслер, ратует за развитие общественного транспорта, что должно сократить выбросы углерода. Тем не менее министр посещает международные выставки вместо того, чтобы помочь в переговорах между бастующими и руководством ж/д компании.

«Железнодорожное движение по всей стране парализовано, из-за чего бесчисленное число проживающих за городом работников, школьников и других пассажиров железной дороги столкнулись с серьёзными проблемами, ответственный министр транспорта от «Зеленых» Гевесслер не слышала об этом ни слова», — заявил Хафенекер.

По его мнению, глава минтранса якобы не захотела брать на себя ответственность.

Напомним, забастовка железнодорожников в Австрии началась 28 ноября. Их профсоюз требует повысить зарплату для сотрудников транспортной компании. Движение железнодорожных поездов было остановлено по всей стране, в том числе было прервано сообщение с другими странами.