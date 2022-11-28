Донецк, 28 ноября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли ряд населённых пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), включая столицу региона — Донецк. Об этом 28 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки о стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 14:25 бандеровцы выпустили шесть мин калибра 120 мм по Горловке, в 14:53 — пять снарядов калибра 152 мм по Петровскому району Донецка, в 16:15 — три снаряда калибра 152 мм по Яковлевке, в 16:20 – четыре снаряда калибра 152 мм по Каштановому, в16:50 – 15 снарядов калибра 152 мм по Яковлевке, в 16:56 – три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, и в 17:17 – четыре снаряда калибра 152 мм по Каштановому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в данный момент киевские нацисты ведут переброску резервов с херсонского на донецкое направление, однако это как правило резервисты в возрасте старше 55 лет.