«Хуаньцю шибао»: США обманули страны ЕС, заставив ввести потолок цен на российскую нефть

Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Соединенные Штаты обманули европейских союзников, заставив их ввести потолок цен на российскую нефть, а сами получают прибыль. Об этом сообщает китайская газета «Хуаньцю шибао».

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«Подстрекаемая Вашингтоном Европа ввела несколько раундов экономических ограничений против России, нацеленных на ее нефть и газ, но с приближением зимы она места себе не находит, пытаясь добыть энергоресурсы в других местах. Тем временем американские энергетические компании получают огромные прибыли», — пишет газета.

Сообщается, что чистый доход нефтегазовых компаний США во втором и третьем кварталах 2022 года превысил $200 млрд.

Автор статьи считает, что поведение Вашингтона продиктовано «двойными стандартами». В статье также приводятся слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера: «Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки — фатально».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Венгрия обвинила Соединенные Штаты в финансировании оппозиции и создании угрозы безопасности.

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