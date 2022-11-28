Врио главы ДНР рассказал о переброске киевскими боевиками резервов на донецкое направление

Донецк, , 17:42 — REGNUM В данный момент киевские нацисты ведут переброску резервы с херсонского на донецкое направление, однако это как правило резервисты в возрасте старше 55 лет. Об этом 28 ноября рассказал врио главы Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает резервы в том числе с Херсонского направления. Но то, что рассказывают сами бойцы, подразделения, которые там находятся, они говорят, что это преимущественно 55+ (лет) резервисты вооруженных формирований [Киева], которые и не очень-то хотели бы оказаться на переднем крае», — сказал он.

При этом Пушилин отметил, что, по его мнению, боевики ВСУ из-за того, что их резервисты неподготовлены, несут серьёзные потери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что вооружённые формирования киевского террористического режима понесли на угледарском направлении серьёзные потери.