Пекин, , 17:39 — REGNUM Власти Монголии придают большое значение развитию трехстороннего сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом 28 ноября заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, проходившей в Пекине.

Ухнаагийн Хурэлсух Nam.mn

«Наша страна придает большое значение развитию трехстороннего сотрудничества между Монголией, Россией и Китаем», — цитирует президента Монголии его пресс-служба.

На прошедшей встрече лидеры двух стран обсудили реализацию программы экономического коридора между тремя странами. Собеседники согласились, что ее выполнение важно не только для тех государств, но и для всего региона.

«Добрососедские отношения с Китаем являются высшим приоритетом внешней потики Монголии. Особенно в это непростое время, когда международная обстановка осложняется, глобальная пандемия продолжается и возникают новые вызовы», — отметил Хурэлсух.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай предложил Монголии помощь в усилении энергетической безопасности.

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