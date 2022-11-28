В Канаде выгнали журналиста из зала после вопроса вице-премьеру о конфликте на территории б. УССР

Оттава, , 17:32 — REGNUM После заданного вице-премьеру и министру финансов Канады Христе Фриланд вопроса о переговорах между Москвой и Киевом канадский журналист и активист Ив Энглер был выведен с конференции Rebuild Ukraine. Видеозапись этого 28 ноября Энглер обнародовал на своей странице в одной из соцсетей.

Канада

«Вы поддерживаете переговоры, чтобы положить конец этому ужасу? Почему канадское правительство не призывает к переговорам? Даже глава вооруженных сил США призывает к переговорам. Вы просто хотите продолжить эту прокси-войну?», — начал задавать вопросы журналист.

После этого охрана вывела Энглера из зала под руки, а канадский вице-премьер не сочла нужным ответить ни на один из его вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что Канада выпустит пятилетние облигации на общую сумму в 500 млн канадских долларов (около $374 млн) для предоставления финансовой помощи киевскому режиму.