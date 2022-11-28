Журналист в Канаде был выгнан из зала за вопрос вице-премьеру о бывш. УССР
В Канаде выгнали журналиста из зала после вопроса вице-премьеру о конфликте на территории б. УССР
Оттава,
28 ноября 2022, 17:32 — REGNUM После заданного вице-премьеру и министру финансов Канады Христе Фриланд вопроса о переговорах между Москвой и Киевом канадский журналист и активист Ив Энглер был выведен с конференции Rebuild Ukraine. Видеозапись этого 28 ноября Энглер обнародовал на своей странице в одной из соцсетей.
«Вы поддерживаете переговоры, чтобы положить конец этому ужасу? Почему канадское правительство не призывает к переговорам? Даже глава вооруженных сил США призывает к переговорам. Вы просто хотите продолжить эту прокси-войну?», — начал задавать вопросы журналист.
После этого охрана вывела Энглера из зала под руки, а канадский вице-премьер не сочла нужным ответить ни на один из его вопросов.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что Канада выпустит пятилетние облигации на общую сумму в 500 млн канадских долларов (около $374 млн) для предоставления финансовой помощи киевскому режиму.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.