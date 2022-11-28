Египет и Турция могут нормализовать отношения и назначить послов

Анкара, , 17:34 — REGNUM Анкара и Каир могут обоюдно назначить послов в Египте и Турции. Об этом, как сообщает издание Anadolu, заявил 28 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу журналистам.

Мевлют Чавушоглу Министерство иностранных дел Турции

По его словам, консультации между заместителями министров иностранных дел двух государств могут вскоре возобновиться, и послы, возможно, будут назначены в ближайшие месяцы.

Напомним, турецко-египетские отношения резко ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в 2013 году, которое резко осудил президент Турции Реджеп Эрдоган. Тогда Каир и Анкара взаимно объявили египетского и турецкого послов персонами нон грата.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента Египта Бассам Ради 22 ноября заявил, что Каир готов к преодолению кризиса в отношениях с Анкарой. По словам Ради, лидеры двух стран подтвердили свою готовность развивать отношения между Египтом и Турцией и положить конец противоречиям между ними.