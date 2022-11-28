Египет и Турция готовы улучшить отношения и назначить послов
Египет и Турция могут нормализовать отношения и назначить послов
Анкара, 28 ноября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Анкара и Каир могут обоюдно назначить послов в Египте и Турции. Об этом, как сообщает издание Anadolu, заявил 28 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу журналистам.
По его словам, консультации между заместителями министров иностранных дел двух государств могут вскоре возобновиться, и послы, возможно, будут назначены в ближайшие месяцы.
Напомним, турецко-египетские отношения резко ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в 2013 году, которое резко осудил президент Турции Реджеп Эрдоган. Тогда Каир и Анкара взаимно объявили египетского и турецкого послов персонами нон грата.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента Египта Бассам Ради 22 ноября заявил, что Каир готов к преодолению кризиса в отношениях с Анкарой. По словам Ради, лидеры двух стран подтвердили свою готовность развивать отношения между Египтом и Турцией и положить конец противоречиям между ними.