Москва, 28 ноября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Россия и Казахстан поддерживают Договор о зоне, свободной от ядерного оружия. Об этом заявлено в декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, подписанной президентом России Владимиром Путиным и казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

Ru.freepik.com Ядерное оружие

Также в документе, который опубликован на сайте Кремля, отмечено, что договор должен быть ратифицирован всеми ядерными странами.

«Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают свою поддержку Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии от 8 сентября 2006 г. (Семипалатинский договор) и отмечают важность завершения процесса институционализации названного Договора путём ратификации Протокола к нему всеми государствами, обладающими ядерным оружием», ― указано в пункте 13 декларации.

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Напомним, Договор о Зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии был подписан в Семипалатинске представителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана 8 сентября 2006 года. Договор был разработан при активном участии ООН и в соответствии с принципами и руководящими положениями о создании зон, свободных от ядерного оружия, принятыми Комиссией ООН по разоружению в 1999 году.