Варшава, 28 ноября 2022, 17:23 — REGNUM Германия не решится сбивать «летящие в Польшу российские ракеты», сообщил 28 ноября журналистам глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Комментируя предложение Германии патрулировать воздушное пространство Польши истребителями Eurofighter и разместить Patriot на фоне «ракетного» инцидента 15 ноября, которое затем сменилось идеей установить ЗРК на территории б. УССР, Качиньский сказал:
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