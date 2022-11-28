Варшава, , 17:23 — REGNUM Германия не решится сбивать «летящие в Польшу российские ракеты», сообщил 28 ноября журналистам глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Ярослав Качиньский Pis.org.pl

Комментируя предложение Германии патрулировать воздушное пространство Польши истребителями Eurofighter и разместить Patriot на фоне «ракетного» инцидента 15 ноября, которое затем сменилось идеей установить ЗРК на территории б. УССР, Качиньский сказал:

«В то же время, если это будут российские ракеты, то позиция Германии, которая была до сих пор, не даёт оснований ожидать, что они решатся на вмешательство, на то, чтобы стрелять в российские ракеты».

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