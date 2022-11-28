Ереван надеется на скорое достижение договорённостей с Баку
Ереван получил ответ Баку на предложение по мирному урегулированию — МИД Армении
Ереван,
28 ноября 2022, 17:18 — REGNUM Ереван надеется, что переговоры с Баку о мирном урегулировании скоро достигнут цели. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью, обнародованном 28 ноября агентством «Арменпресс».
Арарат Мирзоян
Civilnet.am
«Как вы знаете, мы представили Азербайджану свои предложения по урегулированию отношений или проекту мирного договора и только накануне получили их ответы. Так что обсуждения продолжаются», — сказал глава армянской дипломатии.
Он добавил, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана, но азербайджанский президент Ильхам Алиев ни разу публично не сказал о признании территориальной целостности Армении. Мирзоян также обвинил его в угрозах возобновить боевые действия.
Напомним, минобороны Азербайджана в течение ноября регулярно обвиняло армянскую сторону в обстрелах приграничных позициях.
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История вопроса
Между Арменией и Азербайджаном существует проблема территориального разграничения, так как места компактного проживания двух этносов не совпадают с формальными государственными границами. Дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют.
С момента распада Российской Империи между Республикой Армения и Азербайджанской Демократической Республикой началась война. Она была прекращена с образованием СССР в 1922 году, когда были созданы Армянская ССР и Азербайджанская ССР в составе Закавказской СФСР. В советский период конфликт был погашен путём создания автономий и частичного переселения населения спорных районов.
С подъёмом национализма во время «перестройки» в 1987 году конфликт начал разгораться вновь, и после развала СССР в 1991 году перешёл в открытую войну. Война между Арменией и Азербайджаном за находящуюся в глубине территории Азербайджана населённую армянами Нагорно-Карабахскую область продолжалась до 1994 года.
Нагорно-Карабахская область и районы, отделяющие её от территории собственно Армении, остались под контролем армян. Формально непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в состав Армении не входит. Время от времени на линии разграничения происходят военные столкновения.
Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён, как и гражданам любых стран, в чьих паспортах имеются отметки о пребывании в НКР.