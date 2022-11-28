Ереван, 28 ноября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Ереван надеется, что переговоры с Баку о мирном урегулировании скоро достигнут цели. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью, обнародованном 28 ноября агентством «Арменпресс».

Civilnet.am Арарат Мирзоян

«Как вы знаете, мы представили Азербайджану свои предложения по урегулированию отношений или проекту мирного договора и только накануне получили их ответы. Так что обсуждения продолжаются», — сказал глава армянской дипломатии.

Он добавил, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана, но азербайджанский президент Ильхам Алиев ни разу публично не сказал о признании территориальной целостности Армении. Мирзоян также обвинил его в угрозах возобновить боевые действия.

Напомним, минобороны Азербайджана в течение ноября регулярно обвиняло армянскую сторону в обстрелах приграничных позициях.