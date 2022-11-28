Бишкек, , 17:12 — REGNUM Молодые специалисты требуют ввести возрастной ценз для педагогов — запретить учителям старше 65 лет работать в школах. Об этом заявил министр образования Киргизии Уланбека Мамбетакунова во время прямого эфира в соцсетях 28 ноября.

Учитель в сельской школе Цитата из х/ф «Первый учитель». Реж. Андрей Кончаловский. 1965. СССР

По словам высокопоставленного чиновника, свои требования они аргументируют тем, что педагоги-пенсионеры якобы оставляют молодёжь без работы, поскольку занимают вакантные места в учебных заведениях.

Глава Минобразования отметил, что это утверждение не соответствует действительности — в большинстве регионов есть острая нехватка учителей, и только в Нарынской области в резерве много молодых специалистов-педагогов.

«Если мы отстраним от работы учителей старше 65 лет, то кто вместо них придет работать? Поедут ли туда работать учителя из Нарына? Нет, не приедут же», — подчеркнул он.

Подводя итог, министр образования напомнил, что в законодательстве Киргизии нет запрета на работу в школах учителей старше 65 лет.

«У нас не могут работать ректорами вузов люди старше 70 лет. Такая норма прописана в Трудовом кодексе», — констатировал Мамбетакунов.

ИА REGNUM напоминает, что по данным Министерства образования и науки Киргизии, в школах республики не хватает более 900 учителей. Решить эту проблему распределением выпускников бюджетных отделений педагогических вузов так и не удалось.

Отметим, что в апреле 2022 года президент Киргизии Садыр Жапаров призвал молодёжь идти работать школьными учителями, даже если у них нет педагогического образования.