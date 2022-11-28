Могадишо, 28 ноября 2022, 17:11 — REGNUM Сомалийские силовики ликвидировали всех боевиков из группировки «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напавших на отель Villa Rose центре столицы Могадишо. Об этом 28 ноября сообщает издание Garowe Online со ссылкой на официальных лиц.
По информации источника, операция по обезвреживанию боевиков продолжалась почти сутки. О числе уничтоженных боевиков не сообщается.
Напомним, что из-за нападения в понедельник в Могадишо были отменены заседание парламента и церемония вручения дипломов студентам университета.
Ранее представитель службы безопасности заявил о четырех погибших. Также в ходе перестрелки министр безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише получил ранение.
Читайте ранее в этом сюжете: Террористы напали на отель Villa Rose вблизи президентского дворца в Сомали