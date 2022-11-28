Могадишо, , 17:11 — REGNUM Сомалийские силовики ликвидировали всех боевиков из группировки «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напавших на отель Villa Rose центре столицы Могадишо. Об этом 28 ноября сообщает издание Garowe Online со ссылкой на официальных лиц.

Боевики «Аль-Шабаб» AMISOM Public Information

По информации источника, операция по обезвреживанию боевиков продолжалась почти сутки. О числе уничтоженных боевиков не сообщается.

Напомним, что из-за нападения в понедельник в Могадишо были отменены заседание парламента и церемония вручения дипломов студентам университета.

Ранее представитель службы безопасности заявил о четырех погибших. Также в ходе перестрелки министр безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише получил ранение.

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