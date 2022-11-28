Могадишо, 28 ноября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Сомалийские силовики ликвидировали всех боевиков из группировки «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напавших на отель Villa Rose в центре столицы Могадишо. Об этом 28 ноября сообщает издание Garowe Online со ссылкой на официальных лиц.

AMISOM Public Information Боевики «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По информации источника, операция по обезвреживанию боевиков продолжалась почти сутки. О числе уничтоженных боевиков не сообщается.

Напомним, что из-за нападения в понедельник в Могадишо были отменены заседание парламента и церемония вручения дипломов студентам университета.

Ранее представитель службы безопасности заявил о четырех погибших. Также в ходе перестрелки министр безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише получил ранение.