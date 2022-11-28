В МИД РФ раскрыли, что станет «наконечником копья» в руках Запада против России

Москва, , 17:08 — REGNUM Западные страны продолжат использовать диаспору уроженцев территории б. УССР в качестве «наконечника копья» против России. В связи с этим будут проявляться особенные угрозы. Об этом 28 ноября на круглом столе в Совете Федерации заявил заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных дел России Владимир Андреев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Угроза Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР

«Это будет ставить большие задачи, а это копьё будет нацелено на раскол наших диаспор», ― подчеркнул дипломат.

Кроме того, по его словам, Запад может начать, причём системно, работу и с покинувшими страну гражданами России для провокаций против российской стороны и, возможно, создавать свои координационные советы, которые будут пытаться встроить в систему, запущенную на основе российского законодательства.

«Может быть, требуются даже какие-то законодательные решения о том, как не допустить внедрения каких-то провокаторов или противников в эту систему», ― отметил Андреев.

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Он также добавил, что иногда эта система бывает «беззащитна против каких-то юридических заходов со стороны тех, кто хочет её развалить».