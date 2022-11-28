Посол РФ в Гааге: Нидерланды делают пытки ограничить работу постпредства России при ОЗХО

Гаага, Нидерланды, , 17:08 — REGNUM Попытки ограничить работу дипломатической миссии России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пытаются делать власти Нидерландов. Об этом 28 ноября заявил посол России в Гааге, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в ходе своего выступления на ранее открывшейся 27-й Конференции государств — участников организации.

Александр Шульгин Ruspekh.ru

«Высылка российских дипломатов и препятствие своевременному прибытию экспертов для участия в заседаниях руководящих органов ОЗХО являются грубейшим нарушением нидерландским правительством своих обязательств по 8-й статье Конвенции [о запрещении химического оружия] и Соглашению о центральных учреждениях ОЗХО», — приводит его слова ТАСС.

Также указывается, что в связи с этим дипломат призвал ОЗХО обратить на этот вопрос самое пристальное внимание, а нидерландские власти «отказаться от злоупотребления, предоставленного ему государствами-участниками права принимать на своей территории международную организацию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Венгрии считают, что введение санкций не помогает Евросоюзу добиться мира на территории бывш. УССР.