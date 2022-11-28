Стокгольм, 28 ноября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Киеву передано от Швеции трансформаторов и генераторов на сумму $9,63 млн, сообщает 28 ноября ТТ.

Богдан Борман ИА REGNUM Генераторы

Как рассказал шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрём, киевскому режиму передали более 180 тонн вышеуказанного оборудования. Он сказал, что «глубоко впечатлён» тем, как на территории б. УССР пытаются восстанавливать энергосистему.

По словам главы шведской дипломатии, Стокгольм и дальше будет помогать Киеву — как в политике и гуманитарном отношении, так и в финансовом и военном.

Напомним, затруднения Киева, касающиеся энергоснабжения, связаны с российскими атаками на энергосистему на территории б. УССР в рамках спецоперации.