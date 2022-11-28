В беседе с главой Латвии президент Израиля признался, что считает себя частью латвийской нации

Иерусалим, , 16:56 — REGNUM Президент Израиля Ицхак Герцог во время встречи в Иерусалиме с главой Латвии Эгилсом Левитсом признался, что считает себя частью латвийской нации, сообщает The Times of Israel.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Стороны встретились в резиденции президента в Иерусалиме для государственного визита, посвященного 30-летию дипломатических отношений.

«Я отчасти латвиец, как вы знаете. Моя бабушка Сара Герцог, урожденная Хиллман, родилась в Риге, и я всегда гордился своим наследием и корнями моей семьи, так что я чувствую себя частью вашей нации», — заявил израильский президент.

«Мы построили теплое партнерство, основанное на общих ценностях и интересах. Израиль придает большое значение продолжению укрепления и углубления двусторонних отношений с Латвией, а также со всеми тремя государствами Балтии», — добавил Ицхак Герцог.

Президент Израиля также заявил, что визит главы Латвии стал возможностью для обсуждения путей наращивания партнерства с акцентом на торговлю, совместные научные исследования и академическое сотрудничество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партия «Ликуд» нового премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и крайне правая партия «Оцма Йехудит» во главе с Итамаром Бен-Гвиром подписали коалиционное соглашение.

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