Владимир Путин обсудит изменения Кодекса судейской этики
Президент РФ Владимир Путин обсудит изменения Кодекса судейской этики на Всероссийском съезде судей
Москва,
28 ноября 2022, 16:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудит изменения в Кодекс судейского этики на X Всероссийском съезде судей. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Кремля.
«29 ноября Путин примет участие в работе юбилейного X Всероссийского съезда судей в Москве. Планируется рассмотреть внесение изменений в Кодекс судейской этики, а также сформировать новые составы Совета судей, Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.
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История вопроса
Правосудие осуществляется только специальным государственным органом – судом. Судебная система, - это совокупность судов, построенная в соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями.
Согласно Конституции Российской Федерации судебная власть представляет собой одну из трёх независимых ветвей власти.
Высшим судебным органом является Верховный суд, который рассматривает дела в кассационном и апелляционном порядке, а в некоторых случаях и как суд первой инстанции. Он осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции (в том числе военных), обобщает судебную практику и даёт разъяснения по правоприменительным вопросам.
Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие по гражданским, уголовным и административным делам. Как правило, дела рассматриваются районными судами, вышестоящие суды рассматривают дела в кассационном и апелляционном порядке. Для некоторых категорий гражданских и уголовных дел в России в 2002 годы булл учреждён институт мировых судей.
Дела о преступлениях, совершённых военнослужащими, рассматривают военные суды. Экономические споры между субъектами хозяйствования, или между субъектами хозяйствования и госорганами рассматривают арбитражные суды.
Дела о соответствии Конституции РФ нормативных и правоприменительных актов государственных органов и органов местного самоуправления рассматривают Конституционный суд РФ и конституционные суды субъектов федерации.