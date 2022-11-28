Москва, 28 ноября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудит изменения в Кодекс судейского этики на X Всероссийском съезде судей. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин

«29 ноября Путин примет участие в работе юбилейного, X Всероссийского съезда судей в Москве. Планируется рассмотреть внесение изменений в Кодекс судейской этики, а также сформировать новые составы Совета судей, Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.