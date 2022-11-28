Россия и Казахстан будут вести совместную борьбу с биотерроризмом и другими видами экстремизма

Москва, , 16:50 — REGNUM Россия и Казахстан объединяют усилия в рамках борьбы с угрозами международного терроризма, а также с другими видами экстремизма. Об этом говорится в совместной декларации двух стран, обнародованной 28 ноября на сайте Кремля.

Биологическая угроза Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ был подписан по случаю 30-й годовщины дипломатических отношений между двумя государствами.

«В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма Российская Федерация и Республика Казахстан предпринимают шаги в целях запуска многосторонних переговоров по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологичес­кого терроризма в рамках Конференции по разоружению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также будут совместно бороться с сепаратизмом, насилием на почве религиозной нетерпимости, ксенофобией, национализмом и неонацизмом, транснациональной организованной преступностью, незаконной миграцией и торговлей людьми, а также незаконным оборотом оружия и наркотических средств.

Кроме того, отмечается, что Казахстан и России стараются предотвратить гонку вооружений в космосе.

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